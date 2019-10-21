Mehmet Ayvalıtaş davasında altı buçuk yıl sonra sanıklara beraat

Gezi eylemleri sırasında Ümraniye’de yapılan yürüyüşte karşıdan gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. 6.5 yıl süren yargılama sonucu mahkeme heyeti iki sanığın beraatine karar verdi.

Mehmet Ayvalıtaş

Kartal Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24’üncü celsesi görülen duruşmaya sanık Cengiz Aktaş katılmazken, bir diğer sanık Görkem Demirtaş duruşma salonunda hazır bulundu. Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş ve taraf avukatları da duruşmadaydı.

Reklam

‘Eksik inceleme yapıldı, raporlar gözardı edildi’

Duruşmada söz alan davacı avukatlarından Sevgi Evren, dosya kapsamında alınan bilirkişi raporlarının ‘taraflı ve eksik’ olduğunu dile getirerek, “Kazanın yaşandığı gün iki polis memurunun tuttuğu tutanak 6.5 yıl boyunca göz ardı edildi. Bu dosyada eksik inceleme yapıldı. Bu nedenle verilen mütalaa kabul edilebilir değildir” dedi.

Kovuşturmanın genişletilmesini isteyen avukat Evren, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini talep etti.

Duruşmada söz alan baba Ali Ayvalıtaş, oğlunun vefat etmesinin üzerinden tam altı buçuk yıl geçtiğini anımsatarak, “Oğlum asker olacaktı. Yuvasını kuracak, insanlığa hizmet edecekti. Oğlum yürüyüşe katıldı. Bu suç mu? Sizden ricam size güveniyorum. Tutuklayın bunları. Çocuğum öldürüldü. Eşim hayatını kaybetti. Ben bypass oldum. Yürüyemiyorum. Allaha sığınıyorum. Kararı sizlerin vicdanına bırakıyorum” diye konuştu.

Reklam

Davacı tarafın taleplerine ret

Sanık Görkem Demirbaş’ın avukatı Yalçın Tura ise kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerin reddedilmesini istedi. Savcı da davacı avukatının taleplerinin reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların taleplerinin yargılamayı uzatacağını belirterek, taleplerin oy birliği ile reddine karar verdi.

Davacı tarafı ve sanık avukatları mütalaa hakkında son beyanlarını sundu.

Sanık Mehmet Görkem Demirbaş suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti. Savcı geçen duruşmada sanıklarla ilgili beraat talep ettiği mütalaasını tekrarladığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş hakkında beraat kararı verdi.

Davanın sonunda avukat ve yakınları karara tepki gösterdi.