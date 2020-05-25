Mehmet Aurelio, Fenerbahçe’nin teknik ekibinde göreve başladı

Milli takım ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilerin A takımı teknik ekibinde göreve başladı.

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Mart başında Ersun Yanal’la yollarını ayıran ve teknik direktör arayışını sürdüren sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır. Çubukluyu giydiği beş sezonda üç Süper Lig şampiyonluğu, bir Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.”

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Ülkesi Brezilya’dan Türkiye’ye geldiğinde ‘Marco Aurelio’ adıyla tanınan deneyimli futbolcu, 2001’de Trabzonspor’a transfer oldu. 2003 yılında Fenerbahçe’nin transfer teklifini kabul etti. 219 maçta 20 gol attı.

A Milli Futbol Takımı’nın ilk yabancı asıllı futbolcusu olan Aurelio, Temmuz 2006’da Türk vatandaşlığına kabul edildi.

2013 yılında oyunculuğu bırakan Aurelio, Kasımpaşa, Göztepe ve Sakaryaspor’da yardımcı antrenörlük, Yeni Çorumspor’da teknik direktörlük yaptı.