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‘FETÖ’nün medya ayağı’na mensup olmakla suçlanan yazar Mehmet Altan, “Niye tutukluyuz? Subliminal mesaj diye bir suç var mı yasada?” diye sordu.

Gazeteci Nazlı Ilıcak ve Mehmet-Ahmet Altan kardeşler dahil, altısı tutuklu, 10’u firarî 17 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor.

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İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bugünkü duruşmada Ilıcak’ın ardından Mehmet Altan savunma yaptı.

T24‘ün aktardığına göre Altan’ın savunmasından satırbaşları şöyle:

– Yeni savcı iddianameyi okudu mu? Okumadıysa tutukluluğun devamını nasıl istiyor? Subliminal mesaj diye bir suç var mı yasada?

– Türkiye’de hukukun güvenliği rafa kalkmadıysa bu iddianamede hiçbir delil yok; 14 aydır matbu kararlarla tutukluyuz. 419 gündür hiç somut delil görmeden aynı kâğıtlardan tutuklu olmanın sıkıntısını yaşıyorum. Allah rızası için delil gösterin.

– Bizim durumumuzda olup da tutuksuz yargılanan da var; bu çifte standardın kaynağı ne? Birleşmiş Milletler ‘tiyatro’ diyor davaya. Niye bizim durumumuzdakiler tutuksuzken biz tutukluyuz?

“Niye avukat kısıtı var” diye soran Altan “Reddihâkim kararınızı bekliyorum ama avukatlarım olmadığı için tahliyemi ben talep ediyorum” diyerek savunmasını bitirdi.