Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ali Verçin: IMF, yirminci defa Türkiye’yi kurtarmaya hazır mı?

Bu ve diğer enflasyona etki eden olgular bir arada düşünülünce enflasyonun kısa sürede düşme ihtimali ortadan kalkıyor.

Tüm bunlara ilaveten, faiz indirimleri erken başlarsa… Ya da kamu bankalarına kredi verdirilirse… Bunlar olmamalı, çünkü finans hesabında, 2020 yılı gibi, kırk milyar dolar daha kaybedecek kaynağımız yok.

Reklam

Yanlış yola girilirse IMF, yirminci defa Türkiye’yi kurtarmaya hazır mı?

Müttefiklik ilişkisinin sorgulandığı bir dönemde IMF üyeleri, küçük bir sistemik riske razı olup Türkiye’ye ders vermeyi mi tercih ederler yoksa sistemik risk olmasın ve alacaklılar paralarına kısa sürede kavuşsun diye Türkiye’ye, borç mu verirler, belli değil.

Denilmiştir ki, ağacın kurdu kendinden olmazsa bin yıl yaşarmış.

Reklam

Mehmet Ali Verçin’in yazısı

SON HABERLER

Reuters analizi: Ekonomi yönetiminin ilk mesajları tatmin edici bulunmadı

Zor ve yeni kazanılmaya başlayan kredibilitenin Merkez Bankası’nda (MB) başkan değişiminin ardından yerini soru işaretlerine bırakmasıyla TL dolar karışısında çift haneye yakın tarihi bir değer kaybına uğrarken ekonomi yönetiminin piyasayı rahatlatmaya dönük ilk mesajları da yatırımcıyı tatmin etmedi.

İmamoğlu kolları sıvadı: Gezi Parkı için davamızı başlatıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı’nın Sultan Bayezid Vakfı’na devredilmesine ilişkin, “Hızlıca yasanın ışık tuttuğu şekilde, tekrar İstanbul halkı lehine bir karar çıkacağını umut ediyorum, davamızı başlatıyorum” dedi.

Prof. Akdeniz: Sosyal medya şirketleri ticari kaygılarla sisteme boyun eğecek

Siber haklar aktivisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’deki ilgili kanunlar karşısındaki halini yorumladı: “Yargının bağımsız ve adil yargılamanın olmadığı bir ortamda ‘Biz elimizden geleni yapıyoruz’ açıklamalarıyla ve ticari kaygılarla bu sisteme boyun eğecekler. Şimdilik sadece bu durumun farkında değiller veya kullanıcıları aptal yerine koyuyorlar.”