Mehmet Ali Verçin: IMF, yirminci defa Türkiye’yi kurtarmaya hazır mı?

Bu ve diğer enflasyona etki eden olgular bir arada düşünülünce enflasyonun kısa sürede düşme ihtimali ortadan kalkıyor.

Tüm bunlara ilaveten, faiz indirimleri erken başlarsa… Ya da kamu bankalarına kredi verdirilirse… Bunlar olmamalı, çünkü finans hesabında, 2020 yılı gibi, kırk milyar dolar daha kaybedecek kaynağımız yok.

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Yanlış yola girilirse IMF, yirminci defa Türkiye’yi kurtarmaya hazır mı?

Müttefiklik ilişkisinin sorgulandığı bir dönemde IMF üyeleri, küçük bir sistemik riske razı olup Türkiye’ye ders vermeyi mi tercih ederler yoksa sistemik risk olmasın ve alacaklılar paralarına kısa sürede kavuşsun diye Türkiye’ye, borç mu verirler, belli değil.

Denilmiştir ki, ağacın kurdu kendinden olmazsa bin yıl yaşarmış.

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Mehmet Ali Verçin’in yazısı