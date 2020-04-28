Mehmet Ali Verçin: Faizlerin indirilmesi her şeye tuz biber ekti

Faizlerin indirilmesi her şeye tuz biber ekmiş oldu, yabancı yatırımcılar açısından. Çünkü Türkiye’de yabancıların Türk Lirası varlıklarda yaklaşık olarak 320 Milyar TL’si var. Bu paraların vadesi dolunca veya bu varlıklar satılınca tekrar Türk Lirası varlıklara yapılması artık pek mümkün gözükmüyor çünkü faizler çok düşük. Bu paraların da dövize yöneleceğini söylemek kehanet değil.

Bu ve buna benzer gelişmeleri gören analistler tedirgin oluyor ve yanımıza IMF’yi alsak iyi olacak diye sürekli kanaat belirtiyorlar.

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Eğer yabancı yatırımcıların ne istediği veya hükümete tek cümlelik bir öneri yapılması gerekse şu söylenebilir: Lütfen dış borçlarınızı tek bir dolar bile artırmayınız ve mevcut borçlarınızı ödeyebilecek uluslararası rezerv biriktiriniz.

Mehmet Ali Verçin’in yazısı