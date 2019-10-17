Mehmet Ali Verçin: Ekonomik sıkıntıların hükümetin tedbirleriyle aşılması zor

İşsizlik artıyor. Daha da artacak. Ekonomi yönetimi işsizliği azaltmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor fakat tüm yapılanlar işsizliği azaltmaya yetmiyor. Çünkü üretici şirketlerin çoğunun hala atıl kapasitesi var ve bu kapasiteyi dolduracak talep zayıf.

İşler açılır diye bekleyen ve yurtdışı pazar araştırması yapmayan firmalar da yavaş yavaş dış pazar arayışlarına başladı. Ancak dış pazar bulmanın zorlaştığı bir dönemdeyiz ve yeni müşteri bulmak her geçen gün zorlaşıyor.

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Çin ürünlerinin Amerikan pazarında pahalılaşması ve daha az satılması sonrasında, Çin de kendi parasının değerini düşürerek ve yeni pazarlar arayarak ürünlerini satmaya çalışacak. Yakında en çok güvendiğimiz pazarlarda Çinlilerin inanılmaz fiyatlarla bizimle rekabet edeceklerini göreceğiz. Bu gelişme ihracatçılarımızın işini daha da zorlaştıracak.

Mehmet Ali Verçin’in yazısı