Mehmet Ali Verçin: Duyun-u Umumiye’den bugüne ne kadar da az şey değişmiş

TCMB, döviz rezervlerini artırmalı mı?

Bu soruya Türkiye’de, herkes, evet cevabını verir. Bu cevap herkesin ortak doğrusudur.

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Döviz rezervleri nasıl artırabilir? Seçenekler nedir?

(…) Yetkililer, yabancı finansal yatırımcılara, yani carry trade parasına, yani sıcak paraya daha verimli ve kısa vadeli, yarı örtük teklifler sunuyor.

Örtük teklifin apaçık önerisi: Enflasyonun üzerinde ve kurları baskılayacak bir faiz oranı belirleyeceğiz, geliniz, gelirseniz hem faizlerden yararlanırsınız hem de kurlar artmayacağı hatta TL değer kazanacağı için normalin çok üzerinde getiri elde edebilirsiniz.

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Ve geldiler.

17 Kasım da 83 milyar dolar olan TCMB rezervleri, bir ay içinde, 17 Aralık günü 93 milyar dolara çıkmış.

Hesapları tutarsa, yabacıların getirisi % 6’yı ikiye üçe katlayabilir.

Duyun-u Umumiye’den bugüne ne kadar da az şey değişmiş.

Az gittik uz gittik yüzelli yıllık bir süre de, bir arpa boyu yol gittik ve çıkan her fırsatı heba ettik.

Yeni nesil ‘makûs talih’ kavramını öğrense iyi olur.

Mehmet Ali Verçin’in yazısı