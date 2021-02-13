Mehmet Ali Güller: Türkiye ile Rusya’nın arasını açmaya yönelik NATO hamleleri önem kazanıyor

Son zamanlarda Türkiye – AB ve Türkiye – ABD ilişkilerinde NATO’nun ‘yapıştırıcı’ fonksiyonu öne çıkarılmaya çalışılıyor. Örneğin AB liderlerinin Türkiye’ye yaptırım için toplanmasından bir gün önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg “Türkiye’nin NATO ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım” mesajı vermiş, AB liderleri de konuyu ‘NATO gözetiminde ABD’ye havale’ durumuna gelmişti.

Şimdi NATO, (ki aslında ABD), Türkiye-Rusya ilişkileri açısından ‘yumuşak karın’ gördüğü Karadeniz üzerinde ‘çengel’ atmaya çalışıyor: Stoltenberg’in “NATO’nun Karadeniz’deki varlığı artıyor” açıklaması da AKP hükümetinin desteklediği Ukrayna’nın NATO’ya ‘Kırım hava sahasını kullanmayı’ önermesi de Türkiye ile ABD’nin Karadeniz’de ortak tatbikat yapması da bu kapsamda görülmektedir.

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Sonuç olarak ABD’nin Karadeniz’de Türkiye ile Rusya’nın arasını açmaya yönelik NATO hamleleri, gittikçe önem kazanıyor…

Mehmet Ali Güller’in yazısı