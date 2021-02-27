Mehmet Ali Güller: Türkiye ABD’yle nasıl işbirliği yapabiliyor?

Türkiye, bir yandan ABD’nin PKK’ye binlerce TIR silah ve ekipman yardımı yapmasını çıkarlarını tehdit eden en önemli gelişme olarak saptıyor ama bir yandan da ABD’yle Karadeniz’de Rusya’yı hedef alan ortak deniz tatbikatı yapıyor!

Peki, Türkiye hem ABD’nin çıkarlarını hedef aldığını tespit edip hem de ABD’yle nasıl işbirliği yapabiliyor?

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ABD, Türkiye’yi gerçekte bölgede ‘hedef ülke’ olarak görmektedir. Türkiye’nin bu gerçeğe göre konumlanabilmesinin önündeki en temel engel de NATO üyeliği prangasıdır.

ABD, NATO prangasıyla Türkiye’nin ulusal savunma geliştirmesini de bütünlüklü bir strateji oluşturmasını da önlemeye çalışmaktadır.

Türkiye’nin Atatürk’ün ‘bağımsız ve bölge merkezli dış politikasına’, bugün dünden çok daha fazla ihtiyacı var…

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Mehmet Ali Güller’in yazısı