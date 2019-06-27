Mehmet Ali Güller: Türk ordusuna darbenin dördüncü aşamasını ‘askerlik yasası’ ile uyguladılar

Ve Türk ordusuna darbenin 4. aşamasını da TBMM’den çıkardıkları ‘askerlik yasası’ ile uyguladılar. Yeni askerlik yasasına göre askerlik artık 6 ay olacaktı, ‘bedelli askerlik’ sürekliydi ve parası olan bedelini ödeyerek o 6 ayı da yapmayacaktı…

6 aylık askerlik ve sürekli bedelli askerlik, birisi hemen, ikisi zaman içinde üç sonuç doğuracaktır:

a. Ordunun yarıya yakını bir anda terhis olacak.

b. TSK’nin ‘halk ordusu’ özelliği ortadan kalkacak.

c. TSK’nin ‘milli ordu’ karakteri aşınacak.

Sonuç

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TBMM’den geçen, Erdoğan’ın hızla onayladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasanın ne anlama geldiği açıktır:

Ordunun yarısının terhis edilmesi ancak mütareke dönemlerinde görülebilir! Askerliğin 6 aya inmesi ve sürekli bedelli olması, pratikte askersizlik demektir! Darbenin bu son aşaması, doğuracağı sonuçlar itibarıyla, Türk ordusuna vurulmuş en büyük darbedir.

Mehmet Ali Güller’in yazısı