Mehmet Ali Güller: ‘Sivil anayasa’ yapma ilanı muhalefete tuzak

Saray’ın 12 Eylül’ün ‘askeri’ anayasası yerine ‘sivil anayasa’ yapma ilanı; birincisi Türkiye’ye, ikincisi muhalefete tuzaktır.

AKP- MHP ittifakının bugün bir anayasa yapabilmesi teknik olarak mümkün mü? Meclis aritmetiği buna izin vermiyor. Bırakın TBMM’de anayasa yapabilmeyi, bunu cumhurbaşkanı yetkisiyle halkoylamasına götürecek sayıda milletvekilleri bile yok. Peki, bu şartlarda neye güvenerek anayasa yapmaya soyunuyorlar o zaman? İşte anayasa ile muhalefete tuzak kurdukları yer burasıdır.

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1921 ruhu ve özerklik, hem HDP’ye çengel hem de Cumhur İttifakı dışında kalanları ayrıştırma, yan yana getirmeme tuzağıdır. MHP’nin ‘kapatılsın’ dediği HDP’yi, AKP’nin ‘yeni anayasaya tüm siyasi partiler katkı sunmalı’ diyerek sürece dahil etmeye çalışması, dikkat çekicidir!

1921 ruhu söylemi, hem AKP’den kopanlara hem de Oğuzhan Asiltürk SP’sine çengeldir. Ali Babacan’ın ‘ilk dört maddenin tartışılmasını’ isteyebilmesi dikkat çekicidir!

Mehmet Ali Güller’in yazısı