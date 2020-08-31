Mehmet Ali Güller: Satranç tahtasında blöflü pişti oynanmaz

(Libya’da) Sarraj ile Başağa arasında bir güç mücadelesi olduğu biliniyor. Sarraj’ın son dönemde AKP hükümetinin radarından bir ölçüde çıkma eğilimine girdiği de biliniyor.

Ankara’nın bu eğilimi görerek güç mücadelesinde Başağa’dan yana ağırlık koyduğu anlaşılıyor.

Reklam

Doğu Akdeniz’de bunca yalnızlaşmanın içerisinde neredeyse tek müttefik olan Trablus’la da işler sorunlu hale gelirse bu, ciddi bir kayıp olacaktır.

Ancak sürpriz olmayacaktır: İlk düğmeyi yanlış ilikleyerek Kıbrıs’ta Annan Planı’nı destekleyip Güney Kıbrıs ile Yunanistan’a geniş bir alan açan, açtığı alan sayesinde Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de 15 yılda adım adım geniş bir cephe örmesini de seyreden AKP hükümetinin, Trablus’la ilişkileri de kötü yürütmesi kimseyi şaşırtmayacaktır maalesef!

Çünkü satranç tahtası üzerinde blöflü pişti oynanmaz!

Reklam

Mehmet Ali Güller’in yazısı