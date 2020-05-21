Mehmet Ali Güller: Şartlar Esad ve Putin’in işbirliğinin sürmesini gerektirecek uygunlukta

Son günlerde önemli bir iddia dolaşımda.

Buna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de Devlet Başkanı Beşşar Esad’dan vazgeçiyor!

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Bu iddianın doğru olduğuna dair elde somut veri yok, en fazla ham analize veri olabilecek propaganda hedefli ham istihbarat var…

ABD ataktayken bile Esad’ı destekleyen Rusya, ABD gerilerken Esad’a desteğini neden çeksin? Tersine şartlar Esad için de Putin için de daha uygun hale gelmektedir. Yani şartlar ikilinin işbirliğinin sürmesini gerektirecek uygunluktadır. Çıkarlar ve şartlar değişir, politika ancak o zaman değişir!

Mehmet Ali Güller’in yazısı