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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ali Güller: S-400 alımını kurulmakta olan yeni dünya bağlamında değerlendirmek gerekiyor

Şu iki gerçeği saptamadan bugünü kavrayamayız:

  1. Dünyanın ekonomi merkezi Atlantik’ten Pasifik’e kaydı. Son 20 yıldır süren bu gelişme artık siyasetin merkezinin de Atlantik’ten Asya- Pasifik’e kaymasına doğru evriliyor.
  2. Bu gelişmeye bağlı olarak, Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin liderliğinde kurulan uluslararası düzen de değişmeye başlıyor.

Türkiye’nin S-400 alma çabasını -AKP hükümetinin bunu ABD’yle pazarlığında kart olarak kullanma hevesinden ayrı tutarak- bu kurulmakta olan yeni dünya bağlamında değerlendirmek gerekiyor.

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Artık eski dünya yok. Bugünün yönetimleri Soğuk Savaş’taki gibi sadece kendi kamplarının üyeleriyle kapsamlı ilişki kurmuyorlar. ABD’nin eski dünya müttefiki, yeni dünyada ABD kadar Çin ve Rusya’yla da ilişki kuruyor.

Mehmet Ali Güller’in yazısı

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