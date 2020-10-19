Mehmet Ali Güller: Mesele artık ‘dengecilik’ olmaktan çıktı, ‘rotasızlık’ haline dönüştü!

Hem ABD’yi hem Rusya’yı dengelemek mi?

Biliyorsunuz AKP’nin çizgisi için neo-Abdülhamitçilik diyorum uzun yıllardır. AKP, Rusya’yla anlaşarak kendisine bölgede alan açıyor, bu anlaşmayı ABD’yle ilişkisinde pazarlık olarak kullanıyor ve bu iki büyük ülkeyi de AB’yle dengelemeye çalışıyor.

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İşte, 16 Ekim’de hem S-400’leri test etmeleri hem de Ukrayna’yla Rusya karşıtı işbirliği yapmaları, bu neo-Abdülhamitçi çizgilerinin gereğiydi.

Ancak mesele artık ‘dengecilik’ olmaktan çıktı, ‘rotasızlık’ haline dönüştü!

Kritik bir dönemdeyiz. Ekonomi, terör, Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz ve Ege başta, hemen her sorunda Türkiye’ye tehdit ABD’den geliyor. Bu şartlarda Türkiye’nin Rusya ve İran’la hareket etmeyi sürdürmesi, dahası stratejik boyuta yükseltmesi gerekmektedir.

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Mehmet Ali Güller’in yazısı