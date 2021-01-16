Mehmet Ali Güller: İktidarını sürdürebilmek için yeniden AB’ye ihtiyaç duyuyor

Erdoğan bir süredir “geleceğimiz Avrupa’da” diyor, ABD ve AB’yle ‘beyaz sayfa’ açma çağrısı yapıyor…

ABD ve AB yaptırımları, ekonomik tablo, erken seçim baskısı ve bunun sonucu olarak yönetememe krizi Erdoğan’ı yeniden Batı’ya dümen kırmaya zorluyor.

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Yoksa Erdoğan, ideolojik olarak Batıcı değil; iktidar olmadan önce AB’yi ‘Hıristiyan Kulübü’ olarak gören biri. Ama Erdoğan siyaseten en Batıcı politikacı; Papa heykelinin altında AB anayasasına imza atayacak kadar sıkı AB’ci; ABD’nin projesine eşbaşkan olacak kadar sıkı Amerikancı…

İdeolojik olarak değil ama siyaseten öyle; çünkü AB’ye yaslanarak iktidarını kurdu ve AB’nin yardımıyla ‘Kemalist devrim’ ile hesaplaştı. Sonra şartlar değişti ve AB yeniden Erdoğan nezdinde ‘Hıristiyan kulübü’ oldu. Son birkaç yıldır arşivler Erdoğan’ın ‘Batı medeniyeti’ni hedef alan sözleriyle dolu…

Ve bugün, iktidarını sürdürebilmek için yeniden AB’ye ihtiyaç duyuyor Erdoğan; o nedenle ‘beyaz sayfa’ açıyor, o nedenle “geleceğimiz Avrupa’da” sözleri veriyor.

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Mehmet Ali Güller’in yazısı