Mehmet Ali Güller: Erdoğan’ın Libya’da Rusya’ya karşı ABD desteği aradığı ortadaydı

Erdoğan’ın Libya’da Rusya’ya karşı ABD-NATO desteği aradığı aslında ortadaydı.

Onu da yazdık: Erdoğan “Sayın başkan, değerli dostum” diye başlayan bir mektup yazdı Trump’a yakın zamanda. Bu bir ‘ittifakı sürdürme’ mektubuydu…

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Erdoğan, Suriye ve Libya’da ABD’yle işbirliği yapmak istediğini ilan ediyordu. Buna ABD’de karşı çıkacaklar için de ne yaptığını belirtiyordu mektubunda.

ABD’ye salgınla mücadele kapsamında gönderilen sağlık malzemeleri yardımı bir ‘gönül alma’ işiydi yani; ‘maske diplomasisi’ydi bir nevi…

Yeterli miydi? Elbette hayır!

Mehmet Ali Güller’in yazısı