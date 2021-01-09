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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ali Güller: Bu tablo, ABD hegemonyasının inişe geçmesinin doğal sonucuydu

Bu tablo, ABD hegemonyasının inişe geçmesinin doğal sonucuydu…

Özetle ABD Kongresi’nin basılmasının arkasındaki esas neden, ABD hegemonyasının zayıflaması ve bunun halka ekonomik yansımasıdır. ABD’nin en zengin yüzde 1’inin servetinin, halkın yüzde 50’sinin toplam servetine eşitlendiği bir zeminde daha çok baskınlar, işgaller olacak…

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O nedenle ABD açısından asıl sorun Trump ve ırkçı-beyaz destekçileri değil, ‘zengini zenginleştiren, yoksulu yoksullaştıran’ kapitalist sistemin halktaki olumsuz sonuçları ve bunun doğurduğu önlenemez tepkilerdir.

Mehmet Ali Güller’in yazısı

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İkinci Kobani iddianamesi: Bank Asya’yı müşteki yaptılar

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra partiden bazı eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında 6-8 Ekim 2014’te yaşanan Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi.