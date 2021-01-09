Mehmet Ali Güller: Bu tablo, ABD hegemonyasının inişe geçmesinin doğal sonucuydu

Bu tablo, ABD hegemonyasının inişe geçmesinin doğal sonucuydu…

Özetle ABD Kongresi’nin basılmasının arkasındaki esas neden, ABD hegemonyasının zayıflaması ve bunun halka ekonomik yansımasıdır. ABD’nin en zengin yüzde 1’inin servetinin, halkın yüzde 50’sinin toplam servetine eşitlendiği bir zeminde daha çok baskınlar, işgaller olacak…

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O nedenle ABD açısından asıl sorun Trump ve ırkçı-beyaz destekçileri değil, ‘zengini zenginleştiren, yoksulu yoksullaştıran’ kapitalist sistemin halktaki olumsuz sonuçları ve bunun doğurduğu önlenemez tepkilerdir.

Mehmet Ali Güller’in yazısı