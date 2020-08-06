Mehmet Ali Güller: Ankara ve Şam, ABD’nin ‘Kürt kanı’ üzerine kurduğu bu oyunu bozabilecek potansiyele sahip

ABD’li Delta Energy şirketinin Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK’nin uzantısı PYD/YPG ile petrol anlaşması yapması, göstere göstere geldi.

Dün benzerini Irak’ta Barzani yapmıştı; Irak petrolünü ‘Kürt petrolü’ varsayarak, AKP hükümeti desteğiyle İsrail’e pazarlamıştı.

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PYD’nin de benzer şekilde Suriye petrolünü “Kürt petrolü” varsayarak ABD’yle birlikte satmaya kalkması, Kürtlere büyük kötülüktür.

Bu coğrafyada ABD emperyalizmine güvenerek Türk ve Arap düşmanlığı kazanmanın Kürtlere bir hayrı olmayacaktır. Ankara ve Şam ise ABD’nin “Kürt petrolü” dediği ama aslında ‘Kürt kanı’ üzerine kurduğu bu oyunu bozabilecek potansiyele sahiptir: Önce ABD karşıtı işbirliği yaparak, ardından da vatandaşları olan Kürtlerin yararını gözeterek…

Mehmet Ali Güller’in yazısı