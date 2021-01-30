Mehmet Ali Güller: ABD ve AB, Çin ile Türkiye konusunda birlikte çalışmayı kararlaştırdı

ABD ve AB, birincisi ‘transatlantik ittifakı restore etmeyi’, ikincisi de Çin ile Türkiye konusunda birlikte çalışmayı kararlaştırmış oldu!

Peki, nasıl olacak Türkiye’ye karşı ortak çalışmaları?

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in senatörlerin sorularına verdiği yazılı yanıtta olduğu gibi: “Türkiye’yi Rusya’ya ve diğer düşmanlara yaklaştıracak adımlar atmaktansa, Batı’ya dönük tutmak önemlidir. Bölgesel meselelerdeki farklılıklar ile Türkiye’yi transatlantik ittifakına geniş ölçüde uyumlu tutmaya çalışacağız.”

Yani ‘havuç-sopa’ yerine, ‘kama-sopa-çengel’ uygulayarak: Kamayı, Libya ve Suriye’de Türk-Rus ilişkilerine sokmaya çalışarak; sopayı, yaptırımlar ile Türk ekonomisine sallayarak ve çengeli de NATO ilişkileri üzerinden atarak…

Kısacası, sert bir dönem başladı…

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Mehmet Ali Güller’in yazısı