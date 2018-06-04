Mehmet Ali Ağca’dan ‘af’fa destek: İnşallah çıkar, beklentimiz bu yönde

Gazeteci Abdi İpekçi’nin katili Mehmet Ali Ağca, genel af çağrısına destek verdi.

Ağca, Kırıkkale’ye giderek Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören hükümlü Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etmek istedi.

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Ancak Ağca’ya başsavcılıktan izin çıkmadı. Ağca da Çakıcı’nın ekibinden sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bahçeli’ye teşekkür

Mehmet Ali Ağca, hastane çıkışında gazetecilere şunları söyledi: “Buraya gelişimizin sebebi kardeşim Çakıcı’yı ziyaret etmekti. İzin alamadık ve görüşme olmadı. Sağlık durumu belli, birkaç hastalığı var. Geçenlerde de sayın Bahçeli ziyaret etmiş ve açıklamaları olmuştu. Yüzbinler Çakıcı’nın serbest kalmasını istiyor. Bahçeli’ye ziyareti ve af konusundaki açıklamaları için teşekkür ediyorum. Af konusunda büyük haksızlıklar var. Kader mahkumları af bekliyor. Sayın Erdoğan’ın bu konuda hassasiyet göstereceğine inanıyorum. İnşallah af çıkar. Beklentimiz bu yönde.”

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Destici ‘Hayır’ dedi

Öte yandan MHP’nin de dahil olduğu ‘cumhur ittifakı’nın ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici şunları kaydetti: “Kulun kula karşı işlediği, insanın insana karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz ama devlet kendisine karşı işlenen suçları af etmekte böyle bir karar alabilir, böyle bir yetkiyi kullanabilir. Milletin verdiği yetkiyi bu yönde kullanabilir.”

MHP lideri ısrarcı

Af konusu ilk defa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme getirmişti. Hükümetin bu yönde bir çalışma olmadığını defalarca söylemesini rağmen Bahçeli ısrarlarını sürdürmüştü.

MHP lideri, ‘genel af’ çıkarılmasını önerirken “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” demişti.