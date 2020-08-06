Mehmet Akif Ersoy: Nasrallah İsrail’i amonyum nitratla tehdit ediyor

Şimdi okuyacaklarınız oldukça önemli ve dikkat çekici.

Nasrallah İsrail’i Amonyum Nitratla Tehdit Ediyor

Reklam

Patlamadan sonra başlayan tartışmalarda İsrail istihbaratına yakın sosyal medya hesapları bir görüntü paylaştı.

O görüntüler, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın 16 Şubat 2016’da İsrail’i Hayfa Limanı’ndaki amonyum hangarlarıyla tehdit ettiği konuşmaya aitti.

Nasrallah aynen şunları söylüyordu: “Hayfa’daki büyük hangarlarda amonyum var ve hangarlar halen duruyor. Biz Temmuz savaşında (2006) bu hangarları hedef almamaya dikkat ettik. Orada 15 bin ton zehirli madde var ve bu on binlerce insanın ölümüne yol açar. Dolayısıyla aslında Lübnan bugün nükleer bir bombaya sahip. Burada mübalağa yok. Bu bildiğimiz anlamda bir nükleer bomba değil elbette. Bizim birkaç füzemiz, onların amonyum dolu hangarlarında nükleer bomba etkisi yaratır.”

Reklam

Mehmet Akif Ersoy’un yazısı