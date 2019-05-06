Mehmet Acet’in yazısı: ABD S-400 duruşunu yoğun bir baskıya dönüştürecek

Beyanatlar da gösteriyor ki, Ankara’nın S-400 konusundaki direncinde bir gerileme yok.

Ama bu durum önümüzdeki iki ayın son derece kritik gelişmelere sahne olacağı gerçeğini değiştirmiyor.

Reklam

ABD tarafı, zaten yaptırım tehditleriyle açığa vurduğu S-400 duruşunu önümüzdeki haftalar içerisinde yoğun bir baskıya dönüştürerek Ankara’nın direncini kırmaya çalışacak.

Ankara için ataması yapılan yeni büyükelçi David Satterfield, öncesinde Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda sorgulanırken “Elçilik görevim onaylanırsa Türkiye’nin doğru seçimi yapması için çalışacağım” demişti.

Mehmet Acet’in yazısı