Mehmet Acet: AK Parti ve MHP sadece af değil belki başka konularda da görüş ayrılıkları ile seçmenin karşısına çıkacak

Bahçeli’nin kurmay ekibinde yer alan ismin söylediklerine göre af çağrısı yapılmasının amacı şuydu:

“Cezaevinde olup da tutuklu olanlar oy kullanamıyor ama hükümlü olanlar kullanıyor. Genel Başkanımız hem onlar, hem de aileleri nezdinde bir heyecan üretmek için bu vaatte bulundu.”

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O halde, bu dinlediklerimiz üzerinden şöyle bir tespit yapılabilir.

AK Parti ve MHP seçim döneminde sadece af konusunda değil belki başka başka konularda da görüş ayrılıkları ya da vaatlerle seçmenin karşısına çıkacak.

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Sonuçta bu iki partinin ayrı ayrı programlara sahip siyasi oluşumlar olduğunu herkes biliyor.

Önemli olan ‘ülkenin bekasını’ kollayan dış politika, güvenlik, yönetim sistemi gibi temel meselelerdeki ittifak ruhunun çözülmemesi.

Bu konularda iki parti de bulundukları pozisyonu korumaya devam ediyor.

Mehmet Acet’in yazısı