Mehmet Acet: YSK verdiği mazbatayı geri alabilir

Kanun maddesi okumaya alışık olmayanlar, belki birkaç seferde anlayabilecektir ama önce Seçim Kanunu’nun 130’uncu maddesinin 2’nci fıkrasına bakmak yararlı olacaktır. YSK, bu maddenin verdiği yetkiyi kullanarak bazı ilçelerde verilen mazbataların geri alınmasına karar verdi.

Eğer İstanbul için de olağanüstü itiraz başvurusu sonrası bu yönde bir karar çıkarsa, İmamoğlu’na verilen mazbata geri alınıp seçimlerin yenilenmesine gidilebilir.

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İstanbul için YSK kararını etkileyecek temel faktör, hile, yolsuzluk vb iddiaların seçim sonuçlarını değiştirebilecek düzeyde olup olmadığıyla ilgili. YSK, Büyükçekmece ve diğer yerlerden gelen belgelerin İstanbul sonuçlarına ‘Müessir’ niteliğini tespit ederse seçimleri yenileme kararı verecek. Yok, öyle çıkmazsa olağanüstü itiraz başvurusu reddedilecek. Net bir takvimden söz etmek mümkün değil ama ay sonuna kadar durumun netleşmesini bekleyebiliriz.

Mehmet Acet’in yazısı



