Mehmet Acet: Turpun büyüğü yönetici pozisyonundaki Karayılan, Bayık, Karasu ve başkaları olacak

Üst düzey bir güvenlik yetkilisi, bu yeni durumu “arkası gelecek başka operasyonların habercisi” olarak nitelendiriyor.
Zaten, son dönemde gri listeden, turuncu listeden bir sürü PKK’lının etkisiz hale getirildiğine dair haberlerin artmaya başladığını fark etmiş olmalısınız.
Tabi, turbun büyüğü kırmızı listede yer alan yönetici pozisyonundaki PKK’lılar olacak.
Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu ve daha başkaları.
Bu isimlerin can korkusuyla sık sık yer değiştirdikleri biliniyor.
Bazılarının ise, operasyon yapılmadığı için Kandil’in İran tarafındaki köylerde saklandıkları söyleniyor.