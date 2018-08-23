Mehmet Acet: Turpun büyüğü yönetici pozisyonundaki Karayılan, Bayık, Karasu ve başkaları olacak

Eylül 2016’dan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutulan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci-yazar Ahmet Altan, ‘Şatodaki Çiçek’ başlıklı bir deneme kaleme aldı.

Altan yazısında, “Benim zamanımı ‘nerede’ geçireceğime karar verecek birileri hep vardır, peki benim zamanımı ‘nasıl’ geçireceğime karar verebilecek herhangi bir insan, bir irade, bir güç var mıdır? Bunun cevabı beni hapishanede bile gülümsetir” dedi.