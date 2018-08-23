Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Acet: Turpun büyüğü yönetici pozisyonundaki Karayılan, Bayık, Karasu ve başkaları olacak

Üst düzey bir güvenlik yetkilisi, bu yeni durumu “arkası gelecek başka operasyonların habercisi” olarak nitelendiriyor.

Zaten, son dönemde gri listeden, turuncu listeden bir sürü PKK’lının etkisiz hale getirildiğine dair haberlerin artmaya başladığını fark etmiş olmalısınız.

Reklam

Tabi, turbun büyüğü kırmızı listede yer alan yönetici pozisyonundaki PKK’lılar olacak.

Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu ve daha başkaları.

Bu isimlerin can korkusuyla sık sık yer değiştirdikleri biliniyor.

Bazılarının ise, operasyon yapılmadığı için Kandil’in İran tarafındaki köylerde saklandıkları söyleniyor.

Mehmet Acet’in yazısı 

SON HABERLER

Ahmet Altan yazdı: Keskin boynuzlu, gözleri kanlı bir boğayla yaşıyorum

Eylül 2016’dan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutulan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci-yazar Ahmet Altan, ‘Şatodaki Çiçek’ başlıklı bir deneme kaleme aldı. 

Altan yazısında, “Benim zamanımı ‘nerede’ geçireceğime karar verecek birileri hep vardır, peki benim zamanımı ‘nasıl’ geçireceğime karar verebilecek herhangi bir insan, bir irade, bir güç var mıdır? Bunun cevabı beni hapishanede bile gülümsetir” dedi. 

Dolar 6 liranın üzerindeyken: Ünal’a göre kur atağı kararlılıkla bertaraf edildi

  AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, doların 6 liranın üzerinde işlem gördüğü sıralarda “Hazine ve maliyeden sorumlu bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı, bir millet mukavemetiyle birlikte bertaraf edildi” dedi. Kahramanmaraş Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Ünal, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ‘önemine’ dikkat çekti ve “Sistem, yüksek […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...