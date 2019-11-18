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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Acet: Türkiye’de emekli sayısı zaten olması gerekenden çok daha fazla

Bazı tabularla açık yüreklilikle yüzleşmek gerekiyor.

Türkiye’de emekli sayısı zaten olması gerekenden çok daha fazla.

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Sağlıklı bir sosyal güvenlik sisteminde beş çalışana bir emekli düşüyor.

Türkiye’de bu oran ikiye bir bile değil.

Devletin vergi olarak, prim olarak çalışanlardan topladığı gelirlerin yaklaşık üçte biri emekli maaşlarına gidiyor.

Tabii her yıl zam dönemi geldiğinde ‘bir puanlık artış ne kadar maliyet üretiyor’ sorusu akıllara düşüyor.

Tahmin edersiniz, sadece bir puanlık artış, birkaç milyar Türk Lirası ediyor.

Mehmet Acet’in yazısı

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