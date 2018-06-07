Mehmet Acet: Türk dışişleri heyeti bastırınca YPG’nin çekilişi yarıya düşüyor

Münbiç anlaşmasının arka planına dair enteresan bilgiler var.

Meselâ, şöyle bir bilgi:

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Müzakereler sürerken YPG’nin çekilişi konusunda ABD tarafı takvimi 6 aya kadar uzatmak istiyor.

Ancak Türk Dışişleri heyeti, bunun uzun bir süre olduğunu dile getirip bastırınca, süre yarı yarıya düşürülüyor.

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ABD tarafı, mutabakat metnine parantez içinde “Kurumlara ve iç hukuka uygunluk” anlamına gelen bir ifade yerleştirmeye çalışılıyor. Bu ibare, Ankara’nın zihninde Kongre onayı çağrışımı yaptığı için buna da itiraz ediliyor, bu ifade metinden çıkarılıyor.

Mehmet Acet’in yazısı