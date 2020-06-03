Mehmet Acet: Toplumun büyük bölümü zaman geçtikçe Gezi’nin mahiyetini daha iyi kavradı

Gezi kalkışmasına imza atanlar, oralardan gelen görüntüleri gördükçe tekrar tekrar heveslendiler, yarım kaldığını düşündükleri işi tamamlamak için harekete geçmek istediler. Ama bunun zeminini bir daha hiç yakalayamadılar.

Gezi’yi tekrarlayamamalarının en önemli nedeni, o kalkışmanın mimarlarının kötü niyetlerinin zaman geçtikçe daha iyi anlaşılmasıydı kuşkusuz.

Reklam

Toplumun büyük bölümü zaman geçtikçe Gezi’nin mahiyetini daha iyi kavradı. Kavradıkça, o kalkışmanın maliyetini gördükçe, nefret duyguları arttı.

Mehmet Acet’in yazısı