Mehmet Acet: Sorun, Hafter’in tehditlerinden ziyade Rusların Libya’da boy göstermesi

Yeni denklemde karşımıza çıkan sorun, Hafter’in tehditlerinden ziyade Rusların yeni bir meydan okuma türüyle Libya’da boy göstermesi.

Ankara’nın hafızasında Ruslar’ın Hmeymim Üssü ile Libya arasında hava koridoru oluşturması, savaş uçaklarını bu ülkeye taşıması gibi haberlerin ne anlama gelebileceğine işaret eden bir Suriye tecrübesi var.

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Bir tür “Biz bu filmi görmüştük” çağrışımı yapan ‘Deja vu hali’ yani.

2015 Eylül ayında da böyle olmuştu ve Ruslar, Suriye savaşına Şam rejimi lehine dahil olarak savaş hukukunu da hiçe sayan acımasız bir müdahaleyle gidişatı değiştirmişlerdi.

Benzeri bir durum Libya’da da karşımıza çıkabilir mi?

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Aldığım nabız, Ankara’da bu anlamda ciddi bir endişe olduğuna işaret ediyor.

Mehmet Acet’in yazısı