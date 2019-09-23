Mehmet Acet: Sınırdaki hareketliliğin ne anlama geldiği açık, yaralılar için konuşlanma yapılıyor

eçen gün, ABD’nin Deaş ile Mücadele Görev Gücü Direktörü Chris Maier, “Türkiye ile çalışırken, Türkiye’nin Suriye’ye girme fikrinin önemli ölçüde gerilediği konusunda ikna olduk” açıklamasında bulundu.

Bu, bir tür ‘wishfull thinking/temenniye dayalı düşünce’ değilse eğer, erken oluşmuş bir kanaat gibi duruyor.

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Neden derseniz, sahadan ve perde arkasından gelen sinyaller, bunun tersini söylüyor.

Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa’da doktor ve sağlık personelinin izinlerini iptal etti. Diğer illerden sınır boyunda görevlendirilmek üzere doktorlar görevlendirildi, ambülanslar gönderildi.

Bu hareketliliğin ne anlama geldiği açık.

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Muhtemel bir askeri harekât sırasında cepheden yaralı olarak gelecekler için bir konuşlanma yapılıyor sınır hattında.

Mehmet Acet’in yazısı