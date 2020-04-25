Mehmet Acet: Sayılar saklanıyor mu?

Geçen gün Amerikan New York Times gazetesinde İstanbul’daki korona ölümlerinin açıklanandan çok daha fazla olduğu iddiasını taşıyan bir haber yayınlandı.

Zorlama bir mantıkla, son iki yılda ölenlerin ortalaması üzerinden yürütülen bir karşılaştırma ve asıl hedef olan ‘verilerin saklandığı’ suçlamasının altını doldurmaya çalışan bir haber.

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30 Mart’tan itibaren İstanbul’da hayatını kaybedenlerin cenazelerinin şehir dışına çıkarılmalarının yasaklandığı açıklamasıyla bu zorlama mantık bütünüyle çürütülmüş oldu.

İşin aslı, her şey şeffaf bir şekilde yürüyor.

Mehmet Acet’in yazısı