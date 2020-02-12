Mehmet Acet: Şam rejimiyle topyekun bir savaşa doğru mu gidiyoruz?

Görüntüye göre Türkiye destekli muhalifler, rejime ait bir helikopteri havadayken avlamayı başarmış, alev topuna dönen helikopter tepetaklak yere doğru düşüyordu.

Ankara’daki güvenlik kaynaklarına sorduk, İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden kuvvetlere verilen desteğin güçlendirildiğini öğrendik.

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Ankara’nın ortaya koyduğu kararlılık duruşu ve Rusya destekli rejimin buna saldırılarla cevap vermesi ile büyüyen gerilim daha kapsamlı bir çatışmaya dönüşür mü?

Evet, kimilerinin ‘konvansiyonel savaş’ olarak nitelendirdiği türden böyle bir potansiyelin olduğu temas kurduğum çevreler tarafından da dillendiriliyor.

Mehmet Acet’in yazısı