Mehmet Acet: Ne yeni listeye girecekler ne de sancağı devredecekler kendi durumlarından haberdardı

Gazeteciler için günün merak konusu olan iki sorusu vardı:

-Olağan kongrede partisine yeniden Genel Başkan seçilen Tayyip Erdoğan’ın mesajları.

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-Parti yönetimine MKYK ve MYK’ya kimlerin geleceği, parti yönetiminin omurgasının hangi isimlerle oluşturulacağı.

Kongre gününe kadar Genel Başkan Yardımcılığı koltuğunda oturan isimlerden biri ile sohbet ediyoruz.

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Biz ona soruyoruz, ne olacak, kimler gelecek, kimler gidecek diye.

Aynı soruları o bize soruyor.

Bir iki saate kadar her şey belli olacak ama ne yeni listeye girecek olanlar, ne de sancağı başka isimlere devredecek olanlar kendi durumlarından haberdar.

Kendi durumunu konuşurken, görevde kalıp kalmayacağı bahsine geldiğimizde “Tasavvufta bir söz vardır” dedi konuştuğum parti yöneticisi:

“Olan olmuştur, olacak olan da olmuştur!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması bittikten hemen sonra MKYK listesi önümüze geldi.

Mehmet Acet’in yazısı