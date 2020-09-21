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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Acet: Macron’un Türkçe tweet’i taktik ise, yeni bir durumla karşı karşıya değiliz anlamına geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye konusunda birden bire aklına estiği için değil, belli bir strateji ya da taktik ile hareket ediyor.

Başka bir deyişle, Macron, evet, Türkçe tweet atarak Ankara’nın dikkatini daha fazla çekmeye çalışıyor diye düşünebiliriz ama bu bir taktik ya da strateji ise, yeni bir durumla karşı karşıya değiliz anlamına geliyor.

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Macron’un Avrupa Birliği ülkelerini peşine takarak Türkiye’ye karşı ortak bir cephe oluşturma çabalarında bugüne kadar başarılı olduğu söylenemez.

Sonuç kendi istediği gibi olmayınca, bu defa yanına çekmeye çalıştıklarının durduğu yerde pozisyon alarak ‘rol çalma’ çabası olabilir bu.

Malum, Macron’un Fransa’nın askeri gücünü öne atarak Avrupa’nın yeni lideri olma arayışlarından aşırı derecede rahatsız olan bir ülke var.

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Almanya.

Mehmet Acet’in yazısı

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