Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Acet: Libya tezkeresinin bazı kesimlerde ‘maceracılık’ olarak yorumlandığının farkındayım

Suriye’ye asker göndermenin, Libya için tezkere hazırlamanın sadece CHP çevrelerinde değil, başka kesimlerde de ‘maceracılık’ olarak yorumlandığının farkındayım.

Bütün bu hedeflerden vazgeçilmesi halinde içeriye kapanmış bir Türkiye’nin kendi toprak bütünlüğünü öyle bir durumda koruyabileceğinin bir garantisi yok.

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Garantisi olmadığı gibi, 2015’te Güneydoğu’da yaşadığımız ‘hendek terörü’ olaylarının Suriye’deki Rojava projesini Türkiye topraklarına taşıma niyetiyle başlatıldığını düşündüğümüzde bunun somut örnekleriyle de şu yakın tarihte karşılaştığımızı hatırlatmak isterim.

Libya ile ilgili böyle bir süreci risklerini de alarak yürütmenin alternatifi, Antalya Körfezine mahkûm olmak ve Erdoğan’ın isabetli bir şekilde dile getirdiği gibi Akdeniz üzerinden bir ‘Sevr planının’ dikte edilmesine rıza göstermekten başka bir şey değildir.

Mehmet Acet’in yazısı

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