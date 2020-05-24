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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Acet: Libya denkleminde Ruslar yeni bir meydan okumayla boy gösteriyor

Masada Rus savaş uçaklarının Suriye’den Libya’ya taşınmasından cesaret alan Hafter güçlerinin, son günlerde verdikleri büyük kayıpların da öfkesiyle Türkiye’ye dönük yeni tehdit açıklamaları yapması da vardı.

Darbeci Hafter’in Hava Kuvvetleri Komutanı Caruşi, “Önümüzdeki saatlerde Libya tarihindeki en geniş kapsamlı hava saldırılarını göreceksiniz” demiş ve ‘Libya’daki Türk pozisyonları ve çıkarlarının hedef alınacağını’ duyurmuştu.

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Bunun üzerine Ankara’dan “Öyle bir şey olursa Hafter’in karargahı dahil vururuz” cevabı geldi. Ancak yeni denklemde karşımıza çıkan sorun, Hafter’in tehditlerinden ziyade Rusların yeni bir meydan okuma türüyle Libya’da boy göstermesi.

Mehmet Acet’in yazısı

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