Mehmet Acet: Kısıtlamaların kaldırıldığı dönemde neler olacağını kimse kestiremiyor

Korona salgını ile mücadelede ikinci dönemdeyiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Kontrollü Sosyal Hayat” diye tarif ettiği bu dönem aynı zamanda, salgın aşamalarının en kritik evresini oluşturuyor.

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Neden böyle diyoruz?

Çünkü ilk aşamada, virüsü baskılayarak kontrol altına alma politikası güdülmüştü.

Bir nevi top sizin ayağınızdaydı.

Yasaklarla, sınırlamalarla, bu kontrolün sağlanabileceği görüldü.

Şimdi, yavaş yavaş kısıtlamaların kaldırılacağı bir döneme giriyoruz ve bu yeni dönemin geri dönüşünün nasıl olacağını kimse net olarak kestiremiyor.

Mehmet Acet’in yazısı