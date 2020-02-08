Mehmet Acet: İşin gerçeği, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Başbuğ’dan hiçbir zaman hazzetmedi

Erdoğan, Başbuğ’la ilgili tutuklama kararına karşı tutumunu o dönemde de “Tutuksuz yargılanmalı” ifadesiyle ortaya koymuştu.

Ancak, tutuksuz yargılanma talebi, yargılanmama talebi olarak da anlaşılmamalı.

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İşin gerçeği, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Başbuğ’dan hiçbir zaman hazzetmedi.

Karşı taraf için de benzeri bir durum olduğunu anlayabiliyoruz.

Zira Başbuğ açısından asker-sivil ilişkileri bağlamında, emekli olduktan sonraki tutumuna da yansıdığı gibi, ‘uyum ve seçilmiş iktidara tabi olma’ ilkesiyle değil, ‘didişme’ ve ‘rol kapma’, bir başka ifadeyle vesayet rejimini korumaya dönük bir pozisyon vardı ortada.

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Böyle bir tutumun Erdoğan nezdinde nasıl bir karşılık bulduğunu, varın siz tahmin edin.

Mehmet Acet’in yazısı