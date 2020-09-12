Mehmet Acet: İkinci müjde için ayları değil, haftaları saymaya başlayabiliriz

1,9 milyar varil petrol eşdeğerinde 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi ile Türkiye, tarihinin en büyük rezervini buldu.

Ayrıca Sakarya doğalgaz sahasında yapılan bu keşif, 2020 içinde dünya genelinde yapılan keşif listesinde toplamda ikinci, denizlerde yapılanlar arasında ise birinci sırada yer aldı.

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Ama hikaye burada bitmiyor.

Ağustos ayında ilk keşif müjde olarak verildiğinde aynı bölgede iki katman daha olduğu, oralarda yapılacak sondaj çalışmalarıyla bulunan doğalgaz miktarının yukarı doğru ‘güncellenebileceği’ söylenmişti.

Şimdi o ikinci müjde için ayları değil, haftaları saymaya başlayabiliriz. Çünkü yürütülen çalışmalar umut verici yeni veriler sunuyor.

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Mehmet Acet’in yazısı