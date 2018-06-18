Mehmet Acet: İki oyun da aynı adrese gideceğinin bir garantisi bulunmuyor

Artık her bir seçmenin iki oyu var.

Peki bu ne demek oluyor?

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İki oyun da aynı adrese gideceğinin bir garantisi bulunmuyor.

24 Haziran’da seçmenin yüzde 15’inin böyle bir eğilim içinde hareket edeceğini tahmin ediyorum.

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Bu da net tahminde bulunmayı zorlaştırıyor.

Seçim kampanyası sırasında karşılaştığım seçmen davranışlarıyla ilgili bir takım örnekler verebilirim.

-Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan’a oy verip Meclis’te Ak Parti dışında bir partiye oy verecek olan, ya da tam tersi hareket edecek olanla da karşılaştım;

-Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’ye oy vereceğini söyleyip, Meclis seçiminde İyi Parti’ye oy vereceğini dile getirenle de.

-Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Akşener’e oy verip, Meclis’te MHP’ye oy vereceğini söyleyen de var;

-Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’ı tercih edip, Meclis’te CHP’ye oy vereceğini söyleyen de.

Mehmet Acet’in yazısı