Mehmet Acet: Iğdır’da Ak Parti adayının MHP adayı lehine çekilmesine karar verildi

Iğdır’da Ak Parti ve MHP’nin ayrı ayrı seçimlere girmesi halinde HDP’nin elinde kalma ihtimali dikkate alınarak Ak Parti adayının MHP adayı lehine çekilmesine karar verildi.

Diğer 14 ilde ise, tersi olacak, MHP, Ak Parti lehine adaylarını çekecek.

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Bu iller arasında, kıyasıya bir Ak Parti/HDP yarışına sahne olması beklenen Siirt, Bitlis, Ardahan, Muş gibi yerler var.

MHP buralarda güçlü olmasa bile, ayrı ayrı adaylarla gidilmesi halinde oyların bölünmesi ve HDP’nin bundan yararlanarak kıl payı seçimleri kazanması ihtimali, bu illerin seçilmesinin temel gerekçesini oluşturuyor.

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Batıda ise Burdur, Çanakkale, Sinop gibi ittifak halinde CHP’ye kaptırılmama ihtimali görülerek karar verilen iller var.

Bunlar dışında Zonguldak, Kırklareli gibi illerin durumuna da bir karar verilerek ittifak çalışmaları tamamlanacak.

Mehmet Acet’in yazısı