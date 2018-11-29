Mehmet Acet: Gözlem noktası için Tel Abyad’ın seçilmesi tesadüf değil

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait obüslerin, yakın zaman içerisinde sınırın karşı tarafındaki PKK/YPG mevzilerini top atışlarıyla vurmaya başlaması, Fırat’ın doğusuna kapsamlı bir operasyon mu geliyor sorusunu akıllara getirmişti. ABD tarafı, buna sınır bölgelerine gözlem noktaları kurulacak açıklamasıyla karşılık verdi.

Savunma Bakanı Mattis’in açıklamalarından sonra, sınırın Tel Abyad bölgesine kurulacak olan gözlem noktasının kaba inşaatı birden yükseliverdi. Gözlem noktası kurmaya başlamak için bu alanın seçilmesi de tesadüf değil.

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Mehmet Acet’in yazısı