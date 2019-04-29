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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Acet: Erdoğan’ın ‘Derinlemesine çalışılıyor’ dediği konunun çerçevesi

Erdoğan, isimlerini zikrederek bahsettiği bu yerlerde neler olup bittiği kendisine rapor edildiği için bir takım bilgiler üzerine böyle konuşuyor.

Örneğin Kırşehir’de Ak Parti adayı ile bir milletvekili arasında yaşanan kavga; Bayburt’ta, Bolu’da tekrar aday yapılmayan belediye başkanlarının, küskün kalmakla yetinmeyip Ak Parti adayının karşısında bir yerlerde pozisyon alması.

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Konuştuğum bir Genel Başkan Yardımcısı, “Daha önce küsenler köşesine çekilirdi, çalışmazdı. Ama şimdi ilk defa ‘ihanet’ durumuyla karşı karşıya kaldık” sözleriyle yaşanan hayal kırıklığını ifadelerine yansıtıyor.

Erdoğan’ın “Derinlemesine çalışılıyor” dediği konunun çerçevesi bu.

Seçim döneminde gözlenen teşkilat zafiyetleri, partililer arasındaki didişmeler, aynı partide görev almalarına rağmen birbirleriyle kavga etmekle de yetinmeyip rakiplere çalışmak…

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Mehmet Acet’in yazısı

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