Mehmet Acet: Erdoğan vekil olan mevcut bakanlardan bazılarını istifa ettirip yeniden bakan yapabilir

Listeler konusunu, AK Parti’nin bir başka yetkili ismiyle daha konuştum.

O isme de, mevcut bakanların ne kadarının listelere gireceğini sordum.

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“Bakanların büyük bölümü milletvekili listesine giriyor” dedi, muhatabım.

-Peki, bu durumda milletvekili olacak bakanların artık yeni kabineye girme şansı kalmıyor, öyle mi?

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-Genel Başkan, seçimlerden sonra Parti’nin Meclis’teki çoğunluk durumuna göre buna bir karar verecek.

Yani?

Bu ne demek oluyor?

Şu demek oluyor:

Eğer AK Parti 24 Haziran’ın parlamento seçiminden güçlü bir çoğunlukla çıkarsa, Erdoğan vekil olan mevcut bakanlardan bazılarını istifa ettirip yeniden bakan yapabilir ama öbür türlü meclis grubu rahat olmazsa böyle bir seçeneğe başvurmayacak.

Kulislerde Cumhurbaşkanı’nın mevcut kabinede sandalye sahibi olan 5-6 bakandan vazgeçmeyeceği, bu nedenle bu isimleri milletvekili listesine koymayacağı konuşuluyor.

Mehmet Acet’in yazısı