Mehmet Acet: Erdoğan, ‘İstanbul’un ilçelerini bana bırakın’ dedi

İstanbul deyince az duralım.

39 ilçesinin önemli bir kısmı büyükşehir nüfusuna sahip olan bu megakentte ilçelerden çıkacak adayların İstanbul genelini etkileme potansiyeli yüksek.

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O yüzden, 39 ilçenin her birinin 30 büyükşehir gibi muamele görmesi kaçınılmaz hale geliyor.

Parti yönetiminin yaptığı toplantılardan birinde anket yapılması düşünülen yerler konuşulurken İstanbul’un ilçelerine sıra geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’un ilçelerini bana bırakın” diyor.

Bu cümle, her birinin durumunu yakından tanıyan Erdoğan’ın bu ilçelerle özel olarak çalışmakta olduğuna işaret ediyor.

Mehmet Acet’in yazısı