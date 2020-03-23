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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Acet: En kötüsü virüsün ne zaman biteceğini bilememek

En kötüsü işte bu: Virüsün ne zamanbiteceğini bilememek

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ı aradım, İtalya sokaklarından gözlemlerini, ülkede yapılan tartışmaları, atmosferi anlatmasını rica ettim.

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Göktaş meslek olarak gazeteci olduğu için, uzun yıllar İtalya’dan bildirdiği için, iyi bir gözlemci aynı zamanda.

İtalyan televizyonlarda en çok virüsün ne zamana kadar etkisini sürdüreceğine dair belirsizlikten yakınılıyormuş.

Haziran mı?

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10 Haziran mı?

20’si mi?

“Ne zaman bitecek bu kâbus” diye soruluyormuş sürekli.

Teşbihte hata olmaz, bir tutuklunun cezaevinde ne kadar kalacağını bilememesi gibi bir şey.

Mehmet Acet’in yazısı

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