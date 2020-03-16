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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Acet: Dünyada oran olarak ortalama üç yeni kişi virüs kaparken bir kişi iyileşmiş oluyor

Cuma akşamı 22.00 ile Pazar günü 15.35 arasındaki verileri kıyasladığımızda, virüse yakalananların oranının, yakalandıktan sonra iyileşenlerin oranının üç katı olduğu anlaşılıyor.

Bir başka deyişle oran olarak ortalama 3 yeni kişi virüs kaparken 1 kişi iyileşmiş oluyor.

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Koronavirüsün yayılma hızı ile iyileşme hızı arasında ortaya çıkan bu 1/3’lük ilişki önümüzdeki günlerde nasıl seyreder bilmiyoruz.

Bu verdiğim oranlamanın ileriye dönük bir garanti sunmadığını, makasın açılıp açılmayacağını kimsenin bilmediğini not etmek isterim.

Mehmet Acet’in yazısı

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