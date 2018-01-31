Mehmet Acet: Davutoğlu’nun Erdoğan’a yakınlaşması, Erdoğan’ın Davutoğlu’na sahip çıkması

Geçen hafta Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek için randevu istiyor.

Görüşme gerçekleşiyor ve 3 saat sürüyor.

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Afrin harekatı dahil, memleketin iç-dış sorunları uzun uzun konuşuluyor.

Devamında Erdoğan, Yıldırım ve Davutoğlu’nun Salı günü yapılacak grup toplantısına birlikte gidip ortak resim vermeleri konusunda bir fikir gelişiyor.

Cumhurbaşkanı, ekibine talimat veriyor, grup salonunda Yıldırım ve Davutoğlu’nu sağına ve soluna alarak oturacak şekilde bir düzen ayarlanıyor.

DAVUTOĞLU’NUN ERDOĞAN’A YAKINLAŞMASI-ERDOĞAN’IN DAVUTOĞLU’NA SAHİP ÇIKMASI

Sanıyorum, bu ara başlık ortaya çıkan resmin bir tercümesi olarak düşünülebilir.

“Ahmet Hoca, Afrin harekatı başlamışken, içeride harekat ile ilgili geniş bir konsensüs yakalanmışken, artı Türkiye ve İslam dünyası büyük gaileler ile yüz yüze iken Tayyip Bey’in yanında olduğunu göstermek istedi” denilebilir.

Mehmet Acet’in yazısı