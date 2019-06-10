Mehmet Acet: ‘CHP, seçimi cumhurbaşkanımız ile bir yarışa dönüştürmeye çalışıyor’

3 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimleri için görevlendirilen AK Parti’nin önde gelen isimlerinden biri, partisinin seçim stratejisinin ana eksenini yansıtan şu ifadeleri kullanıyor:

“Hareket noktamız şu şekilde: Bu seçimi kazanırsa Binali Bey kazanacak. Kaybederse yine o kaybedecek.”

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Bu kararın arka planına tekabül eden çıkış noktasını, yine aynı ismin sözleri üzerinden aktaralım:

“CHP, İstanbul seçimlerini Cumhurbaşkanımız ile bir yarışa dönüştürmeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan’a kaybettirme üzerine bir strateji izliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.”

Araya girip sordum:

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“Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan topa girmeyecek mi? Mesela 39 ilçede tek tek miting yapacağı söyleniyor” diye.

“Bizden böyle bir açıklama duydunuz mu?” diye mukabelede bulundu muhatabım.

Bu ifadelerden en azından şimdilik miting planının rafta tutulduğu anlaşılıyor.

Mehmet Acet’in yazısı